[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.23（周五）祝愿大家平安夜+圣诞快乐 [复制链接]



明天是周五，后天是平安夜，大家一定要吃苹果，而大后天就是圣诞节了。所以这里提前祝愿所有关注本人的读者，节日快乐，万事如意，身体健康，阖家幸福。同时热烈庆祝《股票趋势轮回理论》著作问世，这是一部集合了所有当今股票技术的书籍，只要拥有这一本书，其他书中的问题，都可以解决。



本人预测股市大盘，必须必做到精准狠，牛13！而且本人就是中国股市技术解盘第一人，怎么说大盘必须怎么走。去看看本人最近的解盘，提前逃顶3301，提前抄底3084，而如何在3100区间轮动，本人也提前告诉了，就这。



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下面开始技术解盘：



2016.12.23（周五）祝愿大家平安夜+圣诞快乐

这个图本人早就公布了出来，并且说了轮回套通道的轮峰线的压制，而且3084是反抽扩展是一个ABC的结构，至于B的结构到底一分钟对峙线结构还是继续回踩，其实都无所谓，那么这个轮回套的轮峰线和突破3041就必须有一个力度。这个力度在5分钟MACD和DIFF还有DEA都是有要求的。这个要求是什么呢？本人这里就说一下。



第一：5分钟的MACD的具体数值必须达到6以上，在突破3141的那一刻。

第二：5分钟的DIFF和DEA的具体数值，必须达到3以上，特别是突破3141的那一刻，而且这里还要放量。

第三：大盘突破3141之后，特别是抵达3150区间，那么3125就不可以跌破了。



最后我的所有解盘都是些在收盘之前的14点前后，所以这里看看当下结构要有突破3141的结构，那么这里一旦收盘之前突破，明天开盘就不能低开，这个ABC的结构也会在下周一前后走完，那么3189还是要有制约。仅此。



以上言论发表于2016.12.22----------14点09分完成。

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