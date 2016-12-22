刘挪薇：EIA利空原油暴跌回补缺口，12.22操作建议及多单解套策略 [复制链接]

刘挪薇：EIA利空原油暴跌回补缺口，12.22操作建议及多单解套策略



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



所有的失败都是为成功做准备。抱怨和泄气，只能阻碍成功向自己走来的步伐。放下抱怨，心平气和地接受失败，无疑是智者的姿态。抱怨无法改变现状，拼搏才能带来希望。真的金子，只要自己不把自己埋没，只要一心想着闪光，就总有闪光的那一天。





12.22市场资讯：



本周三（12月21日），布伦特原油2月期货收于54.46美元/桶，跌幅0.89美元或1.6%；WTI原油2月期货收于52.49美元/桶，跌幅0.81美元或1.5%。由于利比亚声称会在接下来的几个月中增产，且上周EIA库存意外大增，油价承压。



数据显示，截至12月16日当周原油库存录得增加225.6万桶，远超预期值的减少251.5万桶和前值的减少256.3万桶。不过好在成品油库存下跌，且汽油和精炼油库存跌幅远超预期，这让油价在数据公布后上下震荡。



12.22原油技术面分析：



原油从四小时走势图来看，受EIA数据利空影响，油价晚间53.6美元高位暴跌至52.5美元，k线下穿短期5日和10日均线，收得一个大阴柱后低位横盘，经过高位震荡后，空头压力得以消化。从指标来看，K线运行于布林带下轨，KDj指标处于超卖出现拐头向上迹象。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 综合来看，目前技术面显示油价有下跌企稳回升迹象，操作上挪薇建议仍以低多为主。



12.22原油操作建议：



1、回踩52.3美元附近做多，单子止损默认，目标53.2美元附近;



2、首次触及53.2美元附近短空，单子止损默认，目标52.6美元附近。



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12.22原油多单被套解套策略：



【主动性解套策略】



1、做空：当自己已被深度套牢而无法斩仓，又确认后市大盘仍有进一步深跌的空间时，可采用做空的方式，先把套牢单子卖出，等到更低的位置再买回，从而有效降低成本。



2、斩仓：当发现自己的买入是一种很严重的错误，特别是买在前期暴跌后的价位时，应及时斩仓止损，只要能保证资金不受大的损失，现货市场中永远有无数机会还可以再赚回来。





【被动性解套策略】



1、摊平：在市场走势仍处于牛市的情况下，假如套牢单子的基本面没发生实质性变化，价格属于正常下跌，就可以采用摊平的技巧，随着价格的下跌不断买进，从而逐步摊低手中的持有成本。



2、观望：当已经满仓且深度被套，既不能割也无力补时，只能采取观望的办法，等到有利的行情之后再根据实际情况作出处理。



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12.22挪薇静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情，都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？





我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？



我们没有百分百的准确率，我有的是一份从不言弃的心和一份对职业的执着。我不是市场最厉害的，但肯定是一位心理素质良好，思路清晰明了负责人的分析老师。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上我相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 获取更多的财经资讯和实时行情分析。





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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。