设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛»首页

帖子: 5535537|会员: 307454|欢迎新会员: 千堆雪1

查看新帖

论坛图片

最新帖子

最新回复

本周热门
今日排行
收起/展开 分区版主: 福气MM, foresthill, blackandwhite, 清盈若水

◇股票·基金·期货·外汇交流区◇

【实战技术交流区】

子论坛：〖荐股大赛专区〗 〖上市新股研究区〗 〖权证、基金投资交流〗 〖股指期货交流〗 〖周易看盘解盘〗 〖贵宾、荐股英雄内部交流区〗
股谚云：“炒股是一门艺术”，科学需要方法，而艺术需要灵感，追求艺术就得精益求精，放下尘世间的私心杂念，苦心打造股海之舟。——股市如棋，落棋无悔！

版主: 金规玉律, 一品红_168, sea2010, 鱼与八哥, 镶钻圣十字

 5999065 / 29390601

【刀口舔血交流区】

短线投资是指在几天内，甚至当天内买进卖出，获取差价收益的投资行为。从本质上看属于投机行为。短线投资所冒的风险较大，但有时收益很可观。

版主: 一叶股舟, 天亦语, 金猪宝宝, 上善若水, 飞龙在天, mhmhmhmh, 股民懒羊羊, 猛涨, 郁郁夜光杯

 327738 / 4251037

【长线是金交流区】

长线,多数情况下是以基本面为依据或者买入后期待公司出现大的发展进而带动股票价格出现涨幅.一般来说,一家公司的基本面很难在几个月内出现明显的转变,如果以这种思路去介入股票的话,往往要持续一年以上,一般称为长线投资!

版主: 老妖怪, 哈雅库焉, 环球旅行, 迷失の小鱼, mefia, 轮中轮

 483150 / 2854948

【艾略特波浪理论交流区】

艾略特的波浪理论其关键主要包括三个部分，第一，为波浪的形态；第二，为浪与浪之间的比例关系；第三，作为浪间的时间间距。而这三者之间，浪的形态最为重要。

版主: 猪小美, 价格形态, 太平山人

 788762 / 2164625

【版主、贵宾、荐股英雄内部交流区】

岂能尽如人意,但求无愧我心!
版主、贵宾、荐股英雄欢迎在此交流畅谈～

版主: 寂寞居士, 栾志刚, 阿胡

 254 / 3511
私密版块
收起/展开 分区版主: 诤友, 启明, 咖啡里加点盐, 像雾像雨又像风

◇许愿树金融证券学习与研究区◇

许愿树股民学堂金融证券学习与研究区

子论坛：〖混沌交易研究区〗
把握股市脉搏，紧跟交易行情，为广大股民提供第一手证券信息，为股民提供实战经验交流的平台，股票实战高手答疑、解股！

版主: 活佛阿勇, 混沌交易, 留指爪, 老撑2009, 庄怵, 问世间, 启明

 288739 / 7156094

【股票书籍资料免费下载区】

子论坛：〖股票知识〗〖财富故事会〗
最新最全的股票书籍、股票免费电子书籍下载、最新股票书籍介绍、股票书籍下载、股票书籍介绍推荐

版主: 鹏赢

 761481 / 7689193

【股票软件下载交流区】

提供免费股票软件下载,股票行情软件,股票交易软件,股票电子书免费下载,股票视频教程在线观看。以及外汇软件,期货软件,基金软件,为您投资理财提供帮助

版主: 鹏赢, 看聊听雨

 399774 / 8278999

【股票指标公式下载交流区】

为您提供最专业的股票公式、股票指标公式、市盈率公式、股票价格公式、软件指标公式等股票公式

版主: 辛德瑞拉, 风筝与风

 715776 / 8690324

【常用免费电脑硬件及软件互助交流下载】

提供最新最全网络软件、杀毒软件、聊天工具、系统工具、媒体播放、输入法、手机主题和驱动等丰富的绿色软件下载,互联网软件资源共享的宝藏!

版主: 迷失の小鱼, ＪＡＣＫ, 华佗再世吗, 鱼与八哥

 840095 / 2835830

【机构策略·晨会内参·高手论市】

机构投资策略精选 股票投资策略 证券投资策略 揭秘机构投资策略  克罗谈投资策略   股票投资技巧策略 基金投资策略 巴菲特投资策略 股票投资策略分析

版主: ArthurQian, 义薄云天

 558055 / 2077613
收起/展开 分区版主: 爱情指纹, 夜色百合

◇休闲娱乐·投资收藏·游戏攻略区◇

【上善若水·文学天地】

文学，以语言为手段塑造形象来反映社会生活、表达作者思想感情的一种艺术；是一种将语言文字用于表达社会生活和心理活动的学科。其属于社会意识形态之艺术的范畴。

版主: atm1, 想钱, 开耳, 冷朵朵

 119050 / 7694751

【休闲娱乐大灌水】

娱乐新闻 幽默笑话 生活百味 搞笑图片 电影大片 明星写真 娱乐视频 精美图片 动听音乐 明星八卦 音画欣赏

版主: 果子, kue, 若梦, 股浪屿, 超人归来, najia, agan1976

 7173391 / 50961097

【健康生活与营养饮食】

为大家提供各种健康保健知识,保健常识、饮食健康、养生长寿、心理健康、疾病防治、养生保健、中医养生、健康饮食养生、心理健康、生活保健小常识

版主: yanqun

 731233 / 4287274
不看后悔 saneken 2016-8-4 09:43

【古玩·玉器·钱币·书画·印石收藏交流区】

收藏是一种文化,收藏是一种阅读,收藏是一种财富,收藏是一种幸福。收藏集古今雅趣,览中外精品,承文明薪火,传经典珍藏。

版主: 心情不错

 136942 / 4999304
玉器大赏 piao 2016-10-22 20:11

【站内游戏攻略心得交流区】

动作类小游戏、冒险类小游戏、射击类小游戏、角色扮演类及体育类、益智类、棋牌类、搞怪类、策略闯关类、赛车小游戏攻略、心得、经验交流。。。

版主: ＪＡＣＫ, 超人归来

 512614 / 6291622
收起/展开

◇站务处理区◇

【意见及建议区】

意见、建议，站务公告、建立合作，用户登陆困难、忘记用户密码

 80 / 545
私密版块

【版主交流区】

沟通、交流、互助，共建和谐、温馨、美好的若水大家庭！

 182 / 3265
私密版块

【储藏室】

广告贴、垃圾帖、无意义贴都扔到这里吧！

 483 / 1218
私密版块
声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部