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【实战技术交流区】
子论坛：〖荐股大赛专区〗 〖上市新股研究区〗 〖权证、基金投资交流〗 〖股指期货交流〗 〖周易看盘解盘〗 〖贵宾、荐股英雄内部交流区〗
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2017.2.6 很多人操作参考 菜鸟汪2010 2017-2-6 02:06
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【刀口舔血交流区】
短线投资是指在几天内，甚至当天内买进卖出，获取差价收益的投资行为。从本质上看属于投机行为。短线投资所冒的风险较大，但有时收益很可观。
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本人在证券行业工作十年有余，大 ... 顺理成章 2017-2-3 16:48
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【长线是金交流区】
长线,多数情况下是以基本面为依据或者买入后期待公司出现大的发展进而带动股票价格出现涨幅.一般来说,一家公司的基本面很难在几个月内出现明显的转变,如果以这种思路去介入股票的话,往往要持续一年以上,一般称为长线投资!
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本人在证券行业工作十年有余，大 ... 顺理成章 2017-2-3 16:48
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【艾略特波浪理论交流区】
艾略特的波浪理论其关键主要包括三个部分，第一，为波浪的形态；第二，为浪与浪之间的比例关系；第三，作为浪间的时间间距。而这三者之间，浪的形态最为重要。
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借贵地发表一些波浪大盘个股的观 ... najia 2017-2-5 00:08
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【版主、贵宾、荐股英雄内部交流区】
岂能尽如人意,但求无愧我心!
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私密版块
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许愿树股民学堂金融证券学习与研究区
子论坛：〖混沌交易研究区〗
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[通达信] 珍藏多年的波段精准抄底 ... 指标分析2008 2017-1-23 06:06
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【股票书籍资料免费下载区】
子论坛：〖股票知识〗〖财富故事会〗
版主: 鹏赢
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值得收藏-宁波高手系列教程（含内 ... zh938465481 2017-2-5 16:27
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【股票软件下载交流区】
提供免费股票软件下载,股票行情软件,股票交易软件,股票电子书免费下载,股票视频教程在线观看。以及外汇软件,期货软件,基金软件,为您投资理财提供帮助
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[通达信] 珍藏多年的波段精准抄底 ... 你你AAA 2017-2-4 13:06
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【股票指标公式下载交流区】
为您提供最专业的股票公式、股票指标公式、市盈率公式、股票价格公式、软件指标公式等股票公式
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【通达信】买卖奇准（急卖奇准、 ... 上大虎 2017-2-5 22:13
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【常用免费电脑硬件及软件互助交流下载】
提供最新最全网络软件、杀毒软件、聊天工具、系统工具、媒体播放、输入法、手机主题和驱动等丰富的绿色软件下载,互联网软件资源共享的宝藏!
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【易经六十四卦 1.0 最新绿色版】 ... nurd 2016-12-14 22:14
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【机构策略·晨会内参·高手论市】
机构投资策略精选 股票投资策略 证券投资策略 揭秘机构投资策略 克罗谈投资策略 股票投资技巧策略 基金投资策略 巴菲特投资策略 股票投资策略分析
版主: ArthurQian, 义薄云天
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每日一招：短线用好这四大指标就 ... b45217 2017-2-3 21:40
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【上善若水·文学天地】
文学，以语言为手段塑造形象来反映社会生活、表达作者思想感情的一种艺术；是一种将语言文字用于表达社会生活和心理活动的学科。其属于社会意识形态之艺术的范畴。
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「宅女日记」6天零59分钟之后,我 ... 没想的 2016-11-5 15:56
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【休闲娱乐大灌水】
娱乐新闻 幽默笑话 生活百味 搞笑图片 电影大片 明星写真 娱乐视频 精美图片 动听音乐 明星八卦 音画欣赏
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2017年2月6日签到记录贴 yq38105 2017-2-6 03:33
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【健康生活与营养饮食】
为大家提供各种健康保健知识,保健常识、饮食健康、养生长寿、心理健康、疾病防治、养生保健、中医养生、健康饮食养生、心理健康、生活保健小常识
版主: yanqun
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【古玩·玉器·钱币·书画·印石收藏交流区】
收藏是一种文化,收藏是一种阅读,收藏是一种财富,收藏是一种幸福。收藏集古今雅趣,览中外精品,承文明薪火,传经典珍藏。
版主: 心情不错
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【站内游戏攻略心得交流区】
动作类小游戏、冒险类小游戏、射击类小游戏、角色扮演类及体育类、益智类、棋牌类、搞怪类、策略闯关类、赛车小游戏攻略、心得、经验交流。。。
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左右人生命运的黄金定律 黎明前的夜 2016-7-8 17:43
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