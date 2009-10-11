长线,多数情况下是以基本面为依据或者买入后期待公司出现大的发展进而带动股票价格出现涨幅.一般来说,一家公司的基本面很难在几个月内出现明显的转变,如果以这种思路去介入股票的话,往往要持续一年以上,一般称为长线投资!

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